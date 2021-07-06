В Улан-Удэ на улице Николая Петрова изменили уклон дороги

Теперь вода не будет скапливаться



В Улан-Удэ во время ремонта участка по улице Николая Петрова подрядчик «СКМ Строй» изменил уклон дороги. Благодаря этому места скапливания вод будут ликвидированы, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Ремонт дороги протяжённостью 1,9 км идёт полным ходом. Подрядная организация уложила «пористый» слой асфальтобетона и сейчас укладывает второй, верхний слой. Бордюрные камни уже смонтированы. В ближайшее время дорожники нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.



Во время укладки асфальта временно перекрывается одна полоса движения.



Кроме этого, здесь перенесут остановки у ТЦ «Абсолют» и остановку «Николая Петрова», так как существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.



На ремонт выделено около 23,6 млн рублей. Срок завершения всех работ до 1 сентября.



