Теперь вода не будет скапливаться
В Улан-Удэ во время ремонта участка по улице Николая Петрова подрядчик «СКМ Строй» изменил уклон дороги. Благодаря этому места скапливания вод будут ликвидированы, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Ремонт дороги протяжённостью 1,9 км идёт полным ходом. Подрядная организация уложила «пористый» слой асфальтобетона и сейчас укладывает второй, верхний слой. Бордюрные камни уже смонтированы. В ближайшее время дорожники нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.
Во время укладки асфальта временно перекрывается одна полоса движения.
Кроме этого, здесь перенесут остановки у ТЦ «Абсолют» и остановку «Николая Петрова», так как существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.
На ремонт выделено около 23,6 млн рублей. Срок завершения всех работ до 1 сентября.
В Улан-Удэ на улице Николая Петрова изменили уклон дороги
Общество, Фото:
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