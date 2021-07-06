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26 тонн медицинского кислорода доставили в Иркутскую область из Томска

26 тонн медицинского кислорода доставили в Иркутскую область из Томска
Общество,  Фото:pixabay.com
Регион договорился с Томском о поставках медицинского кислорода

26 тонн медицинского кислорода для аппаратов ИВЛ доставили в Иркутскую область из Томска. Договориться об увеличении объёма поставок удалось благодаря обращению губернатора региона Игоря Кобзева к поставщику. Кислород распределили в ковидные госпитали по потребности.

- Ежесуточый запас кислородного питания пополняется региональными поставщиками. Но в связи с ростом заболевших нам требуется больший объём кислорода. Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объёмы кислорода. Мы получили кислород из Томска, есть договорённости с Новосибирском и Красноярском, - сказал Игорь Кобзев.

Всего в регионе 5973 койки койки, из них порядка 2200 с кислородной подводкой. В медучрежениях проходят лечение 5308 пациентов, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Бурятию обвинили во вспышке COVID-19 в Иркутской области. По словам Игоря Кобзева, приехавшие на отдых жители Бурятии, возможно, завезли вирус.

- В Бурятии ввели локдаун, к нам туристы все поехали и, может быть, из-за этого даже вспышка произошла. Люди прилетали, имея преференции по перелётам. Их оттуда выпускают, и они приезжают к нам. Вот и всё, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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