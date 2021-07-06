В Бурятии оцифруют 52 книжных памятника

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

Издания включат в фонд национальной электронной библиотеки



30 июня Российская государственная библиотека и национальная библиотека Бурятии заключили договор об оцифровке книжных памятников и дальнейшим включении их в фонд национальной электронной библиотеки. Оцифровка книжных памятников пройдёт в несколько этапов.



В январе этого года были выявлены и отобраны первые издания на бурятском языке 20-30 годов XX века. Все издания прошли экспертную оценку на отнесение их к книжным памятниками на заседании экспертного совета нацбиблиотеки республики и на каждый документ было подготовлено и утверждено экспертное заключение. Далее издания были зарегистрированы в реестре книжных памятников.



До 30 сентября текущего года национальная библиотека переведёт 52 книги в электронный формат. Конечным итогом всей проведённой работы будет передача оцифрованного контента в проектный офис для дальнейшего включения книжных памятников в национальную электронную библиотеку. До 2024 года планируется перевести в электронный формат 200 книжных памятников, сообщает пресс-служба библиотеки.

