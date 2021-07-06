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В Бурятии оцифруют 52 книжных памятника

В Бурятии оцифруют 52 книжных памятника
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Издания включат в фонд национальной электронной библиотеки

30 июня Российская государственная библиотека и национальная библиотека Бурятии заключили договор об оцифровке книжных памятников и дальнейшим включении их в фонд национальной электронной библиотеки. Оцифровка книжных памятников пройдёт в несколько этапов.

В январе этого года были выявлены и отобраны первые издания на бурятском языке 20-30 годов XX века. Все издания прошли экспертную оценку на отнесение их к книжным памятниками на заседании экспертного совета нацбиблиотеки республики и на каждый документ было подготовлено и утверждено экспертное заключение. Далее издания были зарегистрированы в реестре книжных памятников.

До 30 сентября текущего года национальная библиотека переведёт 52 книги в электронный формат. Конечным итогом всей проведённой работы будет передача оцифрованного контента в проектный офис для дальнейшего включения книжных памятников в национальную электронную библиотеку. До 2024 года планируется перевести в электронный формат 200 книжных памятников, сообщает пресс-служба библиотеки.
Бурятия библиотека литература книги

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