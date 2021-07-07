 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

В Бурятии днём до +37

В Бурятии днём до +37
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ воздух прогреется до +35 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике преимущественно без осадков, днём жаркая погода. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +32,+37, местами по Прибайкалью +22,+27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +15,+17, днём +33,+35.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запущен литературный проект «На связи»
В Бурятии запущен литературный проект «На связи»
Общество, 06.07.2021
Нацбиблиотека республики познакомит читателей с интересными людьми
Забайкальцы стали призёрами первенств России и мира
Забайкальцы стали призёрами первенств России и мира
Общество, 06.07.2021
Юные спортсмены выиграли медали по гиревому спорту и грэпплингу
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 06.07.2021
Это коснётся пассажирских поездов №1, №58, № 70 и №82
В Бурятии оцифруют 52 книжных памятника
В Бурятии оцифруют 52 книжных памятника
Общество, 06.07.2021
Издания включат в фонд национальной электронной библиотеки
В Улан-Удэ заканчивают строить пищеблок школы №35
В Улан-Удэ заканчивают строить пищеблок школы №35
Общество, 06.07.2021
Сейчас ведутся работы по приёмке объекта
В Забайкалье отменены мероприятия в честь Дня семьи
В Забайкалье отменены мероприятия в честь Дня семьи
Общество, 06.07.2021
75 медалей «За любовь и верность» вручат забайкальцам на дому
Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»
Жителей Бурятии смогут оказаться «На волне»
Общество, 06.07.2021
Мероприятие международного уровня пройдёт в дистанционном формате
Семья из Усть-Ордынского округа отметила золотой юбилей
Семья из Усть-Ордынского округа отметила золотой юбилей
Общество, 06.07.2021
Торжественное мероприятие состоялось в отделе по Аларскому району службы ЗАГС Иркутской области
В Бурятии выбрали логотип для юбилея вуза
В Бурятии выбрали логотип для юбилея вуза
Общество, 06.07.2021
Конкурс был посвящён 90-летию Бурятского государственного университета
В Забайкалье запущено движение к 4 отрезанным сёлам
В Забайкалье запущено движение к 4 отрезанным сёлам
Общество, 06.07.2021
Из-за размыва с этими населёнными пунктами было прервано транспортное сообщение
Автопарк лесхозов Бурятии пополняется тракторами
Автопарк лесхозов Бурятии пополняется тракторами
Общество, 06.07.2021
Гусеничные тракторы с клиновым отвалом созданы для лесовосстановительных работ

Жительнице Ангарска исполнилось 100 лет
Жительнице Ангарска исполнилось 100 лет
Общество, 06.07.2021
Поздравления с вековым юбилеем принимает сегодня участница войны Людмила Венедиктова
Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 49 тысяч
Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 49 тысяч
Общество, 06.07.2021
Суточный прирост составил более 300 больных
В улан-удэнском СИЗО осуждённые получили аттестаты
В улан-удэнском СИЗО осуждённые получили аттестаты
Общество, 06.07.2021
Осуждённые могут получить и высшее образование во время отбытия наказания  
В Улан-Удэ завершилось зональное первенство по футболу
В Улан-Удэ завершилось зональное первенство по футболу
Общество, 06.07.2021
Команды из Иркутска и Читы прошли в следующий этап соревнований

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^