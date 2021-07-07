В Улан-Удэ воздух прогреется до +35 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике преимущественно без осадков, днём жаркая погода. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +32,+37, местами по Прибайкалью +22,+27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +15,+17, днём +33,+35.
В Бурятии днём до +37
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