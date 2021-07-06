В Бурятии запущен литературный проект «На связи»

Нацбиблиотека республики познакомит читателей с интересными людьми



В период самоизоляции в Бурятии стартует новый литературный проект «На связи». В рамках проекта в режиме онлайн пройдут встречи с интересными людьми, которые будут разговаривать на литературные темы.



Первая встреча состоится на этой неделе, 7 июля (16+): участники познакомятся с писательницей Анной Коэн. Эта девушка родом из Бурятии, занимается литературным творчеством с 2015 года и пишет в соавторстве с супругом Марком. Из-под пера четы Коэн уже вышло четыре книги в стиле альтернативная история.



Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики, с творчеством четы Коэн можно будет ознакомиться в эфире на странице библиотеки в Инстаграм.

