Нацбиблиотека республики познакомит читателей с интересными людьми
В период самоизоляции в Бурятии стартует новый литературный проект «На связи». В рамках проекта в режиме онлайн пройдут встречи с интересными людьми, которые будут разговаривать на литературные темы.
Первая встреча состоится на этой неделе, 7 июля (16+): участники познакомятся с писательницей Анной Коэн. Эта девушка родом из Бурятии, занимается литературным творчеством с 2015 года и пишет в соавторстве с супругом Марком. Из-под пера четы Коэн уже вышло четыре книги в стиле альтернативная история.
Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики, с творчеством четы Коэн можно будет ознакомиться в эфире на странице библиотеки в Инстаграм.
В Бурятии запущен литературный проект «На связи»
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