В Бурятии выбрали логотип для юбилея вуза

Общество, Фото: ФССУ БГУ

Конкурс был посвящён 90-летию Бурятского государственного университета



В 2022-м году Бурятскому государственному университету исполнится 90 лет. Это событие вуз собирается праздновать широко и масштабно. В рамках подготовки к юбилею был объявлен конкурс на лучшую айдентику к 90-летию БГУ.



Для участия нужно было создать официальный логотип к юбилею вуза; придумать официальный, яркий и креативный слоган, приуроченный к годовщине; разработать фирменный стиль, который будет символизировать праздник в течение всего года и будет официально представлен на всех площадках и подарочной продукции.



Как сообщает федерация студенческого самоуправления БГУ, со 2 июля в группе ФССУ проходило голосование на лучшую айдентику. 42% голосовавших отдали своё предпочтение работе под номером один, совместившей традиционный орнамент с числом 90. Этот проект и стал победителем, который получит 30000 рублей.

