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В Бурятии выбрали логотип для юбилея вуза

В Бурятии выбрали логотип для юбилея вуза
Общество,  Фото:ФССУ БГУ
Конкурс был посвящён 90-летию Бурятского государственного университета

В 2022-м году Бурятскому государственному университету исполнится 90 лет. Это событие вуз собирается праздновать широко и масштабно. В рамках подготовки к юбилею был объявлен конкурс на лучшую айдентику к 90-летию БГУ.

Для участия нужно было создать официальный логотип к юбилею вуза; придумать официальный, яркий и креативный слоган, приуроченный к годовщине; разработать фирменный стиль, который будет символизировать праздник в течение всего года и будет официально представлен на всех площадках и подарочной продукции.

Как сообщает федерация студенческого самоуправления БГУ, со 2 июля в группе ФССУ проходило голосование на лучшую айдентику. 42% голосовавших отдали своё предпочтение работе под номером один, совместившей традиционный орнамент с числом 90. Этот проект и стал победителем, который получит 30000 рублей.
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