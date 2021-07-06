Сумку с документами доставили владельцу в Омской области
Транспортные полицейские Бурятии вернули владельцам утерянные вещи, деньги и документы, которые едва не украли.
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии полицейский патрульно-постовой службы транспортной полиции обнаружил на перроне железнодорожного вокзала сумку. В ней находились документы и банковские карты, принадлежащие 66-летнему жителю Омской области.
Полицейские отправили сумку, в которой находились паспорт, военный билет, СНИЛС, медицинский полис и две банковские карты, попутным поездом. В результате сумку вернули владельцу.
Ещё один интересный случай произошёл накануне. К транспортным полицейским обратилась 42-летняя жительница города Зима, которая оставила в вагоне поезда нетбук, зарядное устройство к нему, две флеш-карты и 20 тысяч рублей. Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте приняли меры и вернули женщине её вещи, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские Бурятии отправили поездом забытую сумку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены и тренеры доставляли жизненно важное медицинское оборудование
Клещи нападают во всех районах республики
Покупать черешню лучше в разгар сезона
Светлана Чойбсонова трудилась врачом 45 лет
Часть маршрутчиков заболела коронавирусом или была отправлена на карантин из-за контактов с заболевшими
Оба спортсмена из Бурятии вернулись с первенства мира с медалями
С 12 июля начнутся гидравлические испытания
Два лесных пожара, на которых работала группировка из Бурятии, ликвидированы
Маленькую косулю обнаружили две девочки
Обращение подала уполномоченный по правам человека в Бурятии
Лена Миро назвала извинение Чеховой перед бурятскими женщинами «не менее оскорбительным, чем само оскорбление»
Суточный прирост заражённых становится чуть меньше
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу
Обеспокоенные родители обратились к детскому омбудсмену
Центр «Заповедный северный Байкал» будет помогать туристам