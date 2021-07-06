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Транспортные полицейские Бурятии отправили поездом забытую сумку

Транспортные полицейские Бурятии отправили поездом забытую сумку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумку с документами доставили владельцу в Омской области

Транспортные полицейские Бурятии вернули владельцам утерянные вещи, деньги и документы, которые едва не украли.

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии полицейский патрульно-постовой службы транспортной полиции обнаружил на перроне железнодорожного вокзала сумку. В ней находились документы и банковские карты, принадлежащие 66-летнему жителю Омской области.

Полицейские отправили сумку, в которой находились паспорт, военный билет, СНИЛС, медицинский полис и две банковские карты, попутным поездом. В результате сумку вернули владельцу.

Ещё один интересный случай произошёл накануне. К транспортным полицейским обратилась 42-летняя жительница города Зима, которая оставила в вагоне поезда нетбук, зарядное устройство к нему, две флеш-карты и 20 тысяч рублей. Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте приняли меры и вернули женщине её вещи, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция

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