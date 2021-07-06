В Бурятии спортсмены откликнулись на призыв помочь неизлечимо больным детям

Спортсмены и тренеры доставляли жизненно важное медицинское оборудование
Сегодня на странице городской поликлиники № 2 разместили пост-благодарность за общий труд.
«Городская поликлиника № 2 от родителей наших пациентов выражает свою благодарность и признательность тренерам, спортсменам, «ДоброДому» и правительству РБ за то, что откликнулись на наш призыв помочь развести медицинское оборудование для детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи», - говорится в сообщении.
За три дня работы было доставлено 30 кроватей, 12 систем подъёма и перемещения пациента, 12 кресел-колясок, матрасов, подушек и т.д.
Всё это поможет детям и их семьям улучшить качество жизни, позволит ребятам быть максимально активными.
«Большое спасибо и низкий поклон всем, кто принимал участие в этом благородном, важном и нужном деле!» - ещё раз поблагодарили врачи всех неравнодушных.
На фотографиях коллектив, тренеры и спортсмены республиканской спортивной школы олимпийского резерва и представители минспорта Бурятии.
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