В Бурятии клещи покусали почти две тысячи человек

Клещи нападают во всех районах республики



По информации управления Рспотребнадзора, на 5 июля в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1 995 человек, из них 575 детей. Это на 24 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрирована в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках.



Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в городе Северобайкальск и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



Зарегистрировано 13 случаев инфекций, передающихся клещами: четыре случай клещевого вирусного энцефалита, четыре случая клещевого боррелиоза, пять случая клещевого риккетсиоза.



В Бурятии проводятся противоклещевые обработки. В этом сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 5 июля обработано более 1854 га.



В этом сезоне от клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На 5 июля привито более 50 тысяч человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

