Жителям Бурятии рассказали, как выбрать черешню

Покупать черешню лучше в разгар сезона



Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии дал советы, на что стоит ориентироваться при выборе черешни.



Специалисты поясняют, что черешня отличается сбалансированным составом и невысокой калорийностью. В ней довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 грамм ягод покрывает почти 20 % суточной потребности). В значительных количествах содержится в черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых – витамина С, белые – реже вызывают аллергию. Особенно полезны эти ягоды людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом.



Не рекомендуется покупать черешню на стихийных рынках или с рук.



У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорит о том, что ягода сорвана давно.



Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.



Обязательно должна быть плодоножка. Если её нет, то в месте её прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.



Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.



Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, под конец сезона чаще встречаются перезревшие, подгнившие ягоды.



Перед там как есть ягоды, нужно их тщательно помыть. Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опасны в детском возрасте.



- Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей проточной воды, выбирая рукой мусор. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите черешню. Если перед мытьём хвостик ягоды был удален, съесть её надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе с черешком, могут храниться дольше, даже при комнатной температуре, - пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии.



