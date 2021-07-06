Два лесных пожара, на которых работала группировка из Бурятии, ликвидированы
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки лесных пожаров не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 115 лесных пожаров – в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь, пройденная огнём с начала пожароопасного сезона, составляет 1,7 тысяч га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года площадь, пройденная огнем, составляла в 47 раз больше – 80,1 тысяч га.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», непростая ситуация сохраняется в других регионах. В Якутии за последние сутки проводились работы по тушению 163 пожаров на площади 397 тысяч га. Кроме этого, зафиксировано 10 пожаров на особо охраняемых природных территориях на площади 9,3 тысяч га.
В тушении лесных пожаров Якутии задействованы две группировки пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Всего в Якутию улетели 60 человек.
Они работают в Мирнинском районе и Сунтарском улусе Якутии. Два лесных пожара в Мирнинском районе Якутии, на которых работала группировка из Бурятии, ликвидированы. Сегодня планируется переброска на другие действующие очаги.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
Пожарные-десантники из Бурятии помогают Якутии
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