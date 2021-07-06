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В Улан-Удэ заканчивают строить пищеблок школы №35

В Улан-Удэ заканчивают строить пищеблок школы №35
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Сейчас ведутся работы по приёмке объекта

В столице Бурятии завершается строительство пищеблока к школе №35. В новом пищеблоке с обеденным залом на 180 мест уже установлена мебель и оборудование. Реконструкция ведётся на средства «единой» дальневосточной субсидии.

Подрядчик завершил общестроительные работы. В настоящее время ведутся работы по приёмке объекта в эксплуатацию, рассказали в комитете по строительству.

Старый пищеблок находился в подвальном помещении и был рассчитан лишь на 90 мест, что не соответствует действующим санитарным требованиям. Новое здание состоит из трёх этажей, включая подвальное помещение. На первом надземном этаже расположен обеденный зал на 180 мест с зоной раздачи готовых блюд. Блюда будут доставлять на первый этаж с помощью подъёмника, также предусмотрен подъёмник в моечную для посуды грузоподъёмностью 100 кг.

Также в Улан-Удэ строится пищеблок к гимназии №14. Строители возвели каркас здания и выполнили кирпичную кладку. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
Улан-Удэ строительство школа образование Бурятия

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