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В Читу прилетела сборная России по стрельбе из лука

В Читу прилетела сборная России по стрельбе из лука
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Спортсмены в течение 6 дней проведут тренировки перед летними Олимпийскими играми

Сборная команда страны по стрельбе из лука 6 июля прилетела в столицу Забайкальского края для тренировочных мероприятий перед XXXII летними Олимпийскими играми, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В аэропорту спортсменов встречали заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова и министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Тренировки по подготовке сборной команды России по стрельбе из лука будут проходить с 7 по 12 июля на спортивно-оздоровительном комплексе «Высокогорье». После чего команда вылетает во Владивосток для тренировок с последующим вылетом в Токио.

Напомним, что забайкальский лучник Галсан Базаржапов в финальном олимпийском квалификационном турнире по стрельбе из лука в Париже завоевал для сборной команды России единственную лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита Забайкальский край Олимпийские игры стрельба из лука спорт тренировки сборная России

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