В Читу прилетела сборная России по стрельбе из лука

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Спортсмены в течение 6 дней проведут тренировки перед летними Олимпийскими играми



Сборная команда страны по стрельбе из лука 6 июля прилетела в столицу Забайкальского края для тренировочных мероприятий перед XXXII летними Олимпийскими играми, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В аэропорту спортсменов встречали заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова и министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Тренировки по подготовке сборной команды России по стрельбе из лука будут проходить с 7 по 12 июля на спортивно-оздоровительном комплексе «Высокогорье». После чего команда вылетает во Владивосток для тренировок с последующим вылетом в Токио.



Напомним, что забайкальский лучник Галсан Базаржапов в финальном олимпийском квалификационном турнире по стрельбе из лука в Париже завоевал для сборной команды России единственную лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

