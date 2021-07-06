В Забайкалье отменены мероприятия в честь Дня семьи

75 медалей «За любовь и верность» вручат забайкальцам на дому
В связи с эпидобстановкой все массовые мероприятия, которыми обычно отмечали День семьи, любви и верности в Забайкальском крае, отменены. 75 медалей «За любовь и верность» семейным парам вручат на дому.
- При принятии этого решения мы учли сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Читы и Забайкальского края, а также преклонный возраст награждаемых пар. В основном это люди старше 60 лет. Сегодня гораздо важнее позаботиться о здоровье наших граждан. Тем не менее, все супруги получат медали – их вручат на дому представители органов местного самоуправления и специалистами органов ЗАГС, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя департамента ЗАГС Забайкальского края Лариса Качковская.
Напомним, что руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа 5 июля на еженедельном совещании в правительстве региона рекомендовала ввести дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения COVID-19. В частности, рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.
Что касается медалей «За любовь и верность», то вручается награда далеко не каждой семье – супруги должны прожить в любви и согласии не менее 25 лет, пользоваться известностью и уважением у окружающих сограждан и воспитать детей достойными членами общества.
Выдвижение на награждение происходит следующим образом: родные или близкие должны предоставить ходатайство о награждении в администрацию или районное управление по прописке супругов. К ходатайству необходимо приложить историю семьи, копии их паспортов, свидетельства о браке и свидетельств о рождении детей. Ходатайства принимаются ежегодно в феврале-марте, в конце апреля собранные ходатайства отправляются на утверждение в оргкомитет праздника Дня семьи любви и верности. Награждение медалями обычно происходит в день праздника, 8 июля.
Награда является общественной и включает в себя одну медаль «За любовь и верность» и два значка «Полевая ромашка». Наградной набор чеканят на Московском монетном дворе Гознака по заказу фонда социально-культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье отменены мероприятия в честь Дня семьи
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