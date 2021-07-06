В Улан-Удэ завершилось зональное первенство по футболу

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Команды из Иркутска и Читы прошли в следующий этап соревнований



4 июля в Улан-Удэ на центральном стадионе республики прошёл заключительный тур зонального первенства Сибирского и Дальневосточного округов в рамках всероссийских соревнований сезона 2021/2022 годов по футболу среди юношей 2007 г.р.



Первыми на поле вышли ФК «Чита» и сборная Бурятии. Читинцев в этом матче устраивала ничья, команде республики для выхода в следующий этап необходимо было побеждать. До последних секунд матча сборная Бурятии справлялась с поставленной задачей. Даниил Кабаков забил по голу в каждом тайме, и казалось, что команда республики сможет довести игру до победы, но капитан читинской команды Илья Сыровацкий сначала с пенальти сократил разницу в счёте до минимума, а на последних секундах матча, получив мяч в штрафной площади, сильным ударом под перекладину сравнял счёт – 2:2. В результате «Чита» вышла на итоговое второе место.



Во втором матче ФК «Сибиряк» из Братска в первом тайме переигрывали лидера ФК «Байкал» из Иркутска со счётом 2:0. Но перестановки, которые в перерыве сделал тренер иркутян, привели к разгрому Братска. Забив 4 мяча во втором тайме, команда из Иркутска одержала победу и, набрав максимальное количество очков, заняла первое место.



По результатам заключительного тура ФК «Байкал» и ФК «Чита» прошли в следующий этап, сообщает пресс-служба федерации футбола Бурятии.

