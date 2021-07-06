В Забайкалье запущено движение к 4 отрезанным сёлам

Из-за размыва с этими населёнными пунктами было прервано транспортное сообщение
Дорожные службы частично восстановили проезд на подъездной дороге к селу Олекан в Нерчинском районе Забайкальского края, где из-за размыва водопропускных труб со 2 июля было прервано транспортное сообщение с четырьмя населёнными пунктами – самим Олеканом, а также Олинском, Большим Лугом и Крупянкой.
- На месте работает бригада дорожников, несколько единиц спецтехники, восстановительные работы продолжаются, но движение для автомобилей уже разрешено по половине проезжей части, - рассказал и.о. руководителя краевого министерства строительства Сергей Кривощёков.
Отметим, что по состоянию на 5 июля в Забайкальском крае пока проезд ограничен на одном из мостов между селами Батакан и Зерен в Газимуро-Заводском районе, а также на дороге Нерчинск-Шоноктуй в Балейском районе из-за большого размыва на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
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