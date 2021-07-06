В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на сумму 2,3 млн

Уголовное дело передано в суд



Пятеро жителей Заиграевского района Бурятии обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса» и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины».



По версии следствия, руководителем преступной группы являлся местный житель, который подыскивал места вырубки лесных насаждений, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой. Кроме того, он обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, распределял криминальный доход.



С декабря 2020 года по март 2021 года «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на сумму около 2,3 млн рублей.



Деятельность организованной группы пресечена оперативно-розыскными мероприятиями сотрудников МВД по Бурятии.



Организатор группы добровольно возместил 200 тысяч рублей.



- В целях возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым три автомашины и два трактора общей стоимостью 2 млн рублей. В ходе расследования реализована часть незаконно заготовленной древесины на сумму 41 тысяча рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Преступникам грозит до семи лет колонии.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд республики.

