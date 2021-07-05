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В лесах Иркутской области ожидается высокая пожароопасность

В лесах Иркутской области ожидается высокая пожароопасность
Общество, 
Запрещено разводить огонь и ходить в лес

По информации синоптиков, 6-8 июля местами в лесах Иркутской области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность.

В период особой пожарной опасности действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву, мусор, готовить еду на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что будет усилена работа патрульных, патрульно-манёвренных, манёвренных и патрульно-контрольных групп с привлечением специалистов муниципальных образований для проведения профилактических мероприятий и пресечения нарушений населением.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Местами воздух прогреется до +36 градусов. 

Лес
 
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