В Улан-Удэ до +32

В республике ожидаются кратковременные дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июля ночью по республике преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11 днём +27,+32, местами +17,+22.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +30,+32.



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