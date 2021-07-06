В республике ожидаются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июля ночью по республике преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11 днём +27,+32, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +30,+32.
В Улан-Удэ до +32
Общество, Фото:
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