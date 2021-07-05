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В Забайкалье введут ограничения для большегрузов

В Забайкалье введут ограничения для большегрузов
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Ограничение на движение по дорогам введут в августе в районах, где действует режим ЧС

Движение грузовых автомобилей по дорогам регионального и межмуниципального значения ограничат с 1 по 30 августа в районах Забайкальского края, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

- Сейчас практически по всем пострадавшим дорогам проезд обеспечили, но из-за большого переувлажнения после наводнений дорожному основанию необходимо просохнуть. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, в районах, где введён режим ЧС, будет действовать ограничение на движение большегрузных автомобилей, - пояснил и.о руководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощёков.

Отметим, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, почты, горюче-смазочных материалов, а также на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ.

Напомним, в связи с паводковой ситуацией в Забайкалье режим ЧС введён в 13 районах, пострадало свыше 375 километров местных и региональных дорог, разрушено 38 мостов. Предварительный ущерб дорожной инфраструктуре, по данным на 5 июля, оценивается почти в миллиард рублей.

С полным перечнем дорог, а также с требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств можно ознакомиться на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
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