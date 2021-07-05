Библиотеки Бурятии украсят репродукциями Зорикто Доржиева

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Копии работ художника появятся в интерьерах библиотек в Хоринском и Окинском районах



Репродукции работ известного художника Зорикто Доржиева станут главными визуальными центрами интерьеров двух новых модельных библиотек в Бурятии. Концепцию «Библиотеки поэтической степи» Хоринской межпоселенческой библиотеке имени Д.З. Жалсараева поддержит образ картины «Молодой почтальон». А копия триптиха «Внутреннее море» подчеркнёт настроение этнического пространства, создаваемого в центральной межпоселенческой библиотеке горной Оки. Своё согласие на использование работ выразили и сам художник, и представители галереи «Ханхалаев».



Основные ремонтные работы завершаются во всех библиотеках. Подрядчики провели комплекс работ на площадке самого большого здания муниципальной библиотеки в Бурятии – Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке имени Д.З. Жалсараева. Произведён ремонт стен, полов и потолков, заменено электрооборудование, установлены новые светильники и двери, устроен универсальный санузел, которым могут воспользоваться и маломобильные граждане. В библиотеке уже приступили к сборке мебели, библиотечной обработке партий печатных изданий.



- Кроме нового пространства и книг, читатели и библиотекари получат возможность работать на новом компьютерном и мультимедийном оборудовании. Хоринская модельная библиотека станет единственной среди муниципальных библиотек обладательницей современного цифрового комплекса для перевода библиотечных и архивных фондов в электронный вид. Таким комплексом в республике оборудована только национальная библиотека Бурятии, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Комплекс оборудован так называемой «книжной колыбелью», которая даёт возможность регулировки под разную толщину корешка, размещения на ней оригиналов с максимальным весом 15 кг и сканирования в нескольких режимах в зависимости от состояния и типа оригинала печатного издания. Комплекс уже поступил в библиотеку, сервис-инженером поставщика произведена инсталляция оборудования, пять библиотекарей прошли обучение работе со сканером.



Новый интерьер вырисовывается сейчас и в центральной межпоселенческой библиотеке Окинского района. Здесь также осуществлены внутренние ремонтные работы, здание благоустроено – проведены сети водоснабжения и канализации. Помимо внутреннего пространства, библиотека обретёт и новый внешний облик. Здание утеплено снаружи, произведена обшивка стен, обустроены входные группы и пандус. Завершающими штрихами станут монтаж светильников и нанесение декоративных элементов на стены. Окинская центральная библиотека начнёт внедрение автоматизированной книговыдачи на основе системы автоматизации «ИРБИС 64». Автоматизированные рабочие места будут оборудованы сканерами и необходимым программным обеспечением. Библиотекари начнут работу над штрих кодированием библиотечного фонда. Сейчас подобная система книговыдачи доступна только в библиотеках Улан-Удэ.



Три муниципальные библиотеки республики получат в 2021 году статус «модельных». Всего на модернизацию пространства, переоснащение оборудования и пополнение книжного фонда выделено 25 млн руб. из федерального бюджета. Напомним, модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.





