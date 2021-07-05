Отличилась юношеская команда
В городе Биробиджан завершились межрегиональные соревнования команд из Дальневосточного федерального округа по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях приняли участие сборная команда Главного управления МЧС России по Бурятии, а также детско-юношеская команда республики.
В течение четырёх дней спортсмены состязались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъёме по штурмовой лестнице, пожарной эстафете и боевом развёртывании.
По итогам соревнований юношеская команда Бурятии заняла третье место с результатом 12364 балла.
Кроме этого, команда юношей стала второй в этапе «Боевое развёртывание», уступив чемпионам России 2019 года - команде Приморского края. Такого результата команда юношей добилась впервые в своей истории.
В личном первенстве среди юношей в подъёме по штурмовой лестнице серебро взял Владислав Литвинов.
Взрослая команда Главного управления из Бурятии показала четвёртый результат из десяти команд.
Тренером юношеской команды является заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях – старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Бурятии подполковник внутренний службы Евгений Капустин. Тренер мужской команды - начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта Дмитрий Луценко.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии
Команда Бурятии по пожарно-спасательному спорту стала одной из лучших в ДФО
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