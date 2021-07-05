Забайкалка победила на сверхмарафоне в Томске

Общество, Фото: команда ZABRUN CHITA

За 12 часов она пробежала 102 километра



XV открытый чемпионат Томской области по сверхмарафону «Томские Полусутки» состоялся с 3 по 4 июля. Забайкальский край и команду ZABRUN CHITA представляла Вероника Маслова. Она стала обладательницей золотой медали и кубка за I место.



- В январе этого года в нашем городе проводились два старта – «Забег обещаний» и «Забег желаний». У меня было только одно желание – участие в 12-часовом забеге. И вот уже через полгода я еду за две тысячи километров за своей мечтой. Трасса в два километра, круг по асфальту, вокруг высокая трава, небольшой водоём. Погода за эти часы менялась постоянно: солнечно-пасмурно, короткий ливень, мелкий дождик, гром, молнии, но из-за усталости я даже не обращала на это внимания. Организаторы и участники мероприятия были приветливые и доброжелательные, за 12 часов все сдружились и поддерживали друг друга. Как говорится, главное верить в мечту и все сбудется, - рассказала Вероника Маслова.



Участники сверхмарафона стартовали 3 июля в 20:00 и финишировали 4 июля в 08:00. Вероника справилась со всеми сложностями сверхмарафона и пробежала расстояние длиной 102 километра, тем самым заняв первое место в абсолютном зачёте среди девушек. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

