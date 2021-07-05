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В Иркутской области на маткапитал можно купить участок

В Иркутской области на маткапитал можно купить участок
Общество,  Фото:pixabay.com
Это касается регионального материнского капитала для многодетных семей

В Иркутской области стартовал приём заявлений от многодетных семей о распоряжении средствами регионального маткапитала на покупку земельных участков. Ранее средства областного материнского (семейного) капитала (ОМСК) можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, ежегодную выплату, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В апреле этого года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон о расширении направлений использования ОМСК, а 23 июня областное правительство утвердило правила направления средств.

Согласно документу, семья может приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. Земельный участок должен находиться на территории Иркутской области, состоять на государственном кадастровом учёте, быть свободным от прав третьих лиц и не находиться под залогом и арестом.

Подать заявление можно на сайте государственных услуг, через МФЦ, лично обратившись управление социальной защиты населения по месту жительства, а также, направив заявление по почте. К заявлению прилагаются: документы, удостоверяющие личность заявителя, его супруга, если он является стороной земельной сделки, свидетельство о заключении брака и предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение средствами областного маткапитала по выбранному направлению.

Правила направления средств ОМСК на ремонт жилого помещения пока не приняты. На данный момент документы проходят все необходимые согласования.

В Иркутской области, по данным на 30 июня, выдано 48059 сертификатов ОМСК, средствами распорядились 29685 семей. Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область материнский капитал многодетные семьи
 
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