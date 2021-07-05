Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В Селенгинском районе Бурятии на автодороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» на 23 км по временной объездной дороге устраивают дополнительно водопропускную трубу. Работы ведутся в связи с обильными осадками.
В пресс-службе министерства транспорта сообщают, что в этой связи 5 июля с 13:00 по 15:00 по дороге будет приостановлено движение.
Движение на автодороге в Бурятии остановят на два часа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Мужчина работал, но скрывал доходы
На ремонт выделено 13 млн рублей
Заболели как пациенты больницы, так и медперсонал
Сборы перед Олимпиадой в Токио пройдут на Байкале
Туристы из Бурятии забывают проходить тестирование на коронавирус
При колонии работает реабилитационный центр
Даши-Дымбрыл Дугаров скончался на 85-м году жизни
У Арюны Нимаевой всегда необычный запоминающийся образ
Суточный прирост заражений слегка снизился по сравнению с последними днями
Вернуться на Родину ему помогло полпредство
После скандала с обвинениями в расизме телеведущая Анфиса Чехова пошла на новый шаг
Семья девочки после аварии оказалась в больнице
Мужчина обратился в прокуратуру
Мужчина получил условный срок