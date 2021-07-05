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Движение на автодороге в Бурятии остановят на два часа

Движение на автодороге в Бурятии остановят на два часа
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ

В Селенгинском районе Бурятии на автодороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» на 23 км по временной объездной дороге устраивают дополнительно водопропускную трубу. Работы ведутся в связи с обильными осадками.

В пресс-службе министерства транспорта сообщают, что в этой связи 5 июля с 13:00 по 15:00 по дороге будет приостановлено движение.
дороги
 
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