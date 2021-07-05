Мужчина работал, но скрывал доходы
Жителя Кяхтинского района Бурятии наказали за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе районного суда.
Мужчина, имея реальную возможность платить, без уважительных причин не выплачивал алименты на своих детей. За это он был привлечён к административной ответственности.
Но, несмотря на это, мер к выплате алиментов не предпринял.
При этом должник по устной договорённости неофициально работал, за что получил деньги. Но при этом всё равно не выплачивал алименты, факт получения дохода от судебного пристава скрыл.
В итоге мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»
Должнику назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.
С начала года в Кяхтинском районном суде было рассмотрено девять таких уголовных дел.
В Бурятии алиментщика отправили на исправительные работы
Общество, Фото:
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