В Иркутске скончался известный кинодокументалист

Александр Голованов умер 5 июля после продолжительной болезни



В Иркутске 5 июля на 76 году ушёл из жизни кинодраматург, журналист, заслуженный работник культуры РФ, почётный профессор ИГУ Александр Иванович Голованов.



- Александр Иванович внёс огромный вклад в развитие иркутской журналистики и документалистики. Его киноленты, не раз становившиеся победителями престижных фестивалей, запечатлели историю родного края. Все его работы пронизаны искренней любовью к малой родине, бережным отношением к ее истории, глубоким интересом к событиям и людям. Его работы навсегда останутся примером высочайшего профессионализма. Уход из жизни Александра Ивановича Голованова – невосполнимая утрата для всех нас. Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег, соратников, учеников, всех, кто знал, искренне любил и уважал его. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича, – выразил соболезнования мэр Иркутска Руслан Болотов.



Александр Голованов родился 15 ноября 1945 года в Иркутске. В 1976 году закончил Иркутский государственный университет по специальности «журналистика». Работал в газете «Советская молодёжь», главным редактором фильмопроизводства студии телевидения комитета по телевидению и радиовещанию Иркутского облисполкома, собственным корреспондентом агентства печати «Новости» по Восточной Сибири.



С 1981 по 1998 – директор Восточно-Сибирской студии кинохроники. Стал инициатором создания, редактором и одним из авторов историко-публицистического цикла видеофильмов «Сибирь Советская», серии проблемных документальных лент «Территория», посвящённых освоению примагистральной полосы БАМа. Эта серия вышла на экраны центрального телевидения и в 1981 году удостоена главного приза всесоюзного смотра телефильмов о БАМе.



С 1999 по 2008 – председатель Иркутской государственной телерадиовещательной компании. Изменил репертуарную политику вещания, в частности, усилил культурную составляющую программ, возобновил производство фильмов. Сделанные в эти годы передачи о русской поэзии транслировались телеканалом «Культура». Документальные фильмы ИГТРК трижды становились номинантами и один раз лауреатом ТЭФИ – главной награды российского телевидения. В 2007 компания была признана лучшей региональной государственной компанией Сибирского федерального округа.



В общей сложности Александр Голованов восемь раз становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Он был награждён также знаком «Золотое перо Иркутской области», золотым знаком с бриллиантом «Мэтр журналистики». Его работа была отмечена званием «Заслуженный работник культуры РФ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

