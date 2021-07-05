В Иркутске скончался известный кинодокументалист

Александр Голованов умер 5 июля после продолжительной болезни
В Иркутске 5 июля на 76 году ушёл из жизни кинодраматург, журналист, заслуженный работник культуры РФ, почётный профессор ИГУ Александр Иванович Голованов.
- Александр Иванович внёс огромный вклад в развитие иркутской журналистики и документалистики. Его киноленты, не раз становившиеся победителями престижных фестивалей, запечатлели историю родного края. Все его работы пронизаны искренней любовью к малой родине, бережным отношением к ее истории, глубоким интересом к событиям и людям. Его работы навсегда останутся примером высочайшего профессионализма. Уход из жизни Александра Ивановича Голованова – невосполнимая утрата для всех нас. Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег, соратников, учеников, всех, кто знал, искренне любил и уважал его. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича, – выразил соболезнования мэр Иркутска Руслан Болотов.
Александр Голованов родился 15 ноября 1945 года в Иркутске. В 1976 году закончил Иркутский государственный университет по специальности «журналистика». Работал в газете «Советская молодёжь», главным редактором фильмопроизводства студии телевидения комитета по телевидению и радиовещанию Иркутского облисполкома, собственным корреспондентом агентства печати «Новости» по Восточной Сибири.
С 1981 по 1998 – директор Восточно-Сибирской студии кинохроники. Стал инициатором создания, редактором и одним из авторов историко-публицистического цикла видеофильмов «Сибирь Советская», серии проблемных документальных лент «Территория», посвящённых освоению примагистральной полосы БАМа. Эта серия вышла на экраны центрального телевидения и в 1981 году удостоена главного приза всесоюзного смотра телефильмов о БАМе.
С 1999 по 2008 – председатель Иркутской государственной телерадиовещательной компании. Изменил репертуарную политику вещания, в частности, усилил культурную составляющую программ, возобновил производство фильмов. Сделанные в эти годы передачи о русской поэзии транслировались телеканалом «Культура». Документальные фильмы ИГТРК трижды становились номинантами и один раз лауреатом ТЭФИ – главной награды российского телевидения. В 2007 компания была признана лучшей региональной государственной компанией Сибирского федерального округа.
В общей сложности Александр Голованов восемь раз становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Он был награждён также знаком «Золотое перо Иркутской области», золотым знаком с бриллиантом «Мэтр журналистики». Его работа была отмечена званием «Заслуженный работник культуры РФ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске скончался известный кинодокументалист
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако тотальный локдаун вводится не будет
Александр Голованов умер 5 июля после продолжительной болезни
В Баргузинском заповеднике полным ходом идут полевые работы
Лисица нуждается в помощи неравнодушных людей
Запрещено разводить огонь и ходить в лес
Работа по отлову собак идёт по графику, несмотря на пандемию
Всего за неделю родилось более сотни детей
Чингис Болотов с юмором рассказал, как второй раз переболел COVID-19
Специалисты очищают ливнёвки от песка и мусора
До выхода на пойму пока неблизко
Отличилась юношеская команда
В республике установится жаркая погода
Прививочная кампания в республике набирает обороты
Нарушение масочного режима власти назвали «возмутительным»
Следы внимательный пристав обнаружил под окном