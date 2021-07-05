Республику представляли 4 участника
Второе место по Дальневосточному федеральному округу во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров заняла команда Бурятии. Финал XI всероссийского чемпионата прошёл в дистанционном онлайн-формате на 50 площадках во всех округах.
В отборочном туре на республиканском уровне самой многочисленной стала команда Курумканского района – 4 человека. В финал всероссийского чемпионата прошла Виктория Будаева, которая представила республику в числе четырёх участников-победителей.
- Организаторы следили за ходом соревнований и проверяли самостоятельность выполнения заданий с помощью видеофиксации. Ключевыми моментами стали задания по информационной безопасности и работа в поисковой системе Яндекс по теме «Человек и космос», выполненная на смартфоне, - поделилась Виктория Будаева.
Команда Бурятии достойно прошла все испытания и заняла 32 место по России и 2 место по ДФО.
Напомним, всероссийский чемпионат проводится с 2011 года в целях популяризации компьютерного обучения и освоения современных IT-технологий среди людей старшего возраста и их успешной социальной адаптации в информационной среде. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
Пенсионеры Бурятии стали вторыми в ДФО по IT-многоборью
Общество, Фото:
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