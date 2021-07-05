В Улан-Удэ осуждённых женщин учат готовить семейные праздники

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

При колонии работает реабилитационный центр



В пресс-службе УФСИН по Бурятии рассказали о реабилитационном центре «Аврора», который работает в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ. Здесь одновременно может находиться до 44 женщин, которые готовятся к освобождению.



- В центре созданы благоприятные условия: домашняя обстановка, установлено современное оборудование. С женщинами постоянно работают психологи, а также специалисты по социальной работе, - отметили в УФСИН.



Психологическая лаборатория колонии разрабатывает и внедряет программы психологического сопровождения и подготовки осуждённых к освобождению. Проводятся тренинги, психологические игры, беседы, обсуждения.



Здесь женщины вспоминают рецепты любимых блюд, сервируют стол, шьют детские игрушки, учатся организовывать семейные и детские праздники, пользоваться косметикой, овладевают навыками делового общения, умением вести себя при устройстве на работу.



- Всё это помогает женщинам быстрее адаптироваться на свободе после освобождения, ресоциализироваться в обществе, восстановить семейные и родственные связи, - отмечают в УФСИН.



