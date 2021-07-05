При колонии работает реабилитационный центр
В пресс-службе УФСИН по Бурятии рассказали о реабилитационном центре «Аврора», который работает в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ. Здесь одновременно может находиться до 44 женщин, которые готовятся к освобождению.
- В центре созданы благоприятные условия: домашняя обстановка, установлено современное оборудование. С женщинами постоянно работают психологи, а также специалисты по социальной работе, - отметили в УФСИН.
Психологическая лаборатория колонии разрабатывает и внедряет программы психологического сопровождения и подготовки осуждённых к освобождению. Проводятся тренинги, психологические игры, беседы, обсуждения.
Здесь женщины вспоминают рецепты любимых блюд, сервируют стол, шьют детские игрушки, учатся организовывать семейные и детские праздники, пользоваться косметикой, овладевают навыками делового общения, умением вести себя при устройстве на работу.
- Всё это помогает женщинам быстрее адаптироваться на свободе после освобождения, ресоциализироваться в обществе, восстановить семейные и родственные связи, - отмечают в УФСИН.
В Улан-Удэ осуждённых женщин учат готовить семейные праздники
Общество, Фото:
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