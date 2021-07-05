Арюна Нимаева представит Бурятию на «Золотом голосе Байкала»









Отличительная черта исполнительницы – необычный запоминающийся образ в сочетании с горловым пением. На фестивале «Золотой голос Байкала» несмотря на то, что она исполнит песни на родном языке, её ждёт серьёзная конкуренция в лице зарубежных исполнителей.



Как справится Арюна Нимаева и какие песни исполнит в конкурсных турах, зрители смогут узнать с 20 по 23 июля в эфире фестиваля «Золотой голос Байкала» на YouTube-канале театра «Байкал».



Возрастное ограничение 6+

Отличительная черта исполнительницы – необычный запоминающийся образ в сочетании с горловым пением. На фестивале «Золотой голос Байкала» несмотря на то, что она исполнит песни на родном языке, её ждёт серьёзная конкуренция в лице зарубежных исполнителей.Как справится Арюна Нимаева и какие песни исполнит в конкурсных турах, зрители смогут узнать с 20 по 23 июля в эфире фестиваля «Золотой голос Байкала» на YouTube-канале театра «Байкал».

Певица Арюна Нимаева представит Бурятию на фестивале «Золотой голос Байкала». Она станет одной из представительниц республики на международном конкурсе исполнителей этнической песни, сообщили в минкультуры Бурятии.Арюна Нимаева музыкант и педагог по морин-хууру. Она принимает активное участие в различных международных конкурсах и фестивалях. В 2019 году певица была удостоена приза зрительских симпатий конкурса «Белый месяц». В том же году презентовала клип на бурятскую народную песню «Эрбэд соохор».