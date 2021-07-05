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В 2021 году в Бурятии могут построить очистные сооружения

В 2021 году в Бурятии могут построить очистные сооружения
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства на некоторые могут быть выделены из бюджета РФ

В Бурятии три объекта подходят под требования федерального законодательства и для них могут быть выделены средства из бюджета РФ. По итогам обсуждения вопроса правительством РФ определено, что требованиям федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» соответствуют 2 из 21 объекта: на территории Улан-Удэ и Северобайкальска.

Финансирование работ по реконструкции может быть предусмотрено только при наличии утверждённой проектной документации. За счёт средств республиканского бюджета (в ценах 2018 года) освоено 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации (ПСД).

Строительство ещё одного объекта в посёлке Выдрино Кабанского района возможно реализовать в этом году за счёт средств резервного фонда правительства РФ.

Остальные 18 объектов являются объектами малой и средней мощности, финансирование строительства (реконструкции) которых может быть осуществлено на основании акта или поручения президента РФ или правительства РФ в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Первоначальный этап – разработка проектной документации, в этом случае также необходим. В 2021 году за счёт средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование на ПСД для очистных в с. Гусиное озеро Селенгинского района, п. Наушки Кяхтинского района, п. Усть-Баргузин Баргузинского района, с. Баргузин Баргузинского района, п. Ангоя Северо-Байкальского района, п. Янчукан Северо-Байкальского района, п. Кичера Северо-Байкальского района, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района, с. Бичура Бичурского района, п. Каменск Кабанского района, п. Селенгинск Кабанского района, Улан-Удэ (корректировка правобережных очистных), г. Северобайкальск, с. Иволгинск Иволгинского района, с. Татаурово Прибайкальского района, п. Тапхар Иволгинского района, ст. Таловка Прибайкальского района, с. Сухая Кабанского района.

Стоимость строительства очистных сооружений в ценах 2021 года составляет 102 289 790 рублей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
очистные сооружения Бурятия строительство экология Байкал
 
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