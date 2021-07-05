В Забайкалье введут новые ограничения из-за COVID-19

Однако тотальный локдаун вводится не будет



Забайкальский край приближается к пику третьей волны. Об этом 4 июля объявил заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в эфире ГТРК Чита.



- В связи с этим 30% работников бюджетной сферы отправятся на дистанционный режим работы. Полностью на такой режим перейдут беременные женщины, а также граждане старше 65 лет. Будут новые ограничения по торговле: 50% разрешенной занятости залов в кинотеатрах, спортзалах; ограничат работу детских игровых комнат. Эти и другие ограничения предложены территориальным управлением Роспотребнадзора, – подчеркнул зампред.



По словам вице-премьера, сейчас по краю ужесточили проверки мер безопасности на общественном транспорте, это даёт свои плоды, сейчас масочный режим, например, в читинских троллейбусах соблюдается лучше.



Отметим, по данным оперштаба региона, в последнее время в Забайкалье каждые сутки регистрируется порядка 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Рост заболеваемости в регионе спровоцировал такой же рост спроса на вакцинацию.



- Вчера в край пришло почти 12 тысяч доз вакцины, завтра ожидается ещё 4.5 тысячи, - заявил вице-премьер Андрей Гурулев.



Подробнее об новых мерах рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа. 5 июля на еженедельном совещании в правительстве региона она рекомендовала ввести дополнительные ограничения для предупреждения распространения COVID-19. Главный санитарный врач подчеркнула, что высокие темпы роста заболеваемости возможно остановить введением ряда мер.



- В частности, предлагаем приостановить с 7 июля по 4 августа 2021 года организацию и проведение в общественных местах, в том числе, в организациях общественного питания, в банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, санаториях, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, центрах отдыха, туристических базах, гостиницах, отелях, хостелах, иных подобных объектах, и прилегающих к ним территориях досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, - пояснила Светала Лапа.



Этот же запрет предлагается в отношении ночных клубов, детских игровых комнат, центров, досуговых заведений, за исключением кинотеатров, театров, филармоний, домов культуры, библиотек, музеев и иных учреждений, при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.



- Рекомендуем запретить работу предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах, с 21:00 до 6:00, за исключением обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание на вынос, доставка еды, - отметила Светлана Лапа.



В число организаций также вошли кальянные, компьютерные клубы, кружки, секции, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.



На объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, рынках предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли разрешается с наполняемостью один человек на четыре квадратных метра свободной площади торгового зала. Собственникам, арендаторам соответствующих зданий и помещений объектов торговли – установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.



На объектах торговли необходимо предусмотреть перерывы продолжительностью не менее двух часов и одного часа в зависимости от площади помещения для проветривания, обеззараживания воздуха, проведение влажной уборки и текущей дезинфекции помещений.



Работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги разрешается только при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.



Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Забайкальского края, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта России на 2021 год, разрешается без привлечения зрителей.



Работодателям рекомендуется предоставить оплачиваемые ежегодные отпуска или перевести на дистанционный режим работы беременных женщин, работников в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания. Кроме того, следует обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками острых респираторных инфекций, проводить мероприятия по проветриванию, текущей дезинфекции, ввести использование работниками гигиенических масок. Все собрания проводить дистанционно. Воздержаться от поездок как внутри края, так и в субъекты РФ, за пределы РФ.



Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции и переболевших лиц соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

