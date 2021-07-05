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Оренбургский инспектор ГИБДД приютил после ДТП девочку из Иркутска

Оренбургский инспектор ГИБДД приютил после ДТП девочку из Иркутска
Общество,  Фото:УМВД по Оренбургской области
Семья девочки после аварии оказалась в больнице

Инспектор ГИБДД из Оренбургской области приютил у себя шестилетнюю девочку из Иркутска. Её семья попала в ДТП на территории Северного района, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Авария произошла утром 2 июля на 1227 километре автодороги «Москва — Челябинск». В одном из автомобилей ехала семья из Иркутской области. Женщина за рулём легкового автомобиля «Тойота» не справилась с управлением, иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Водителя и трёх пассажирок с травмами пришлось госпитализировать в местную больницу. Среди них были две несовершеннолетние девочки. Ещё одна малышка шести лет из попавшей в аварию «Тойоты» в помощи медиков не нуждалась. На момент происшествия она находилась в детском кресле и не пострадала.

— В результате ДТП пострадавших родственников увезли в больницу, а шестилетний ребёнок остался один в чужом регионе. По просьбе матери инспектор ДПС Андрей Алькин взял девочку к себе домой, пока за ней не приедут родственники, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По словам Андрея Алькина, ребёнок быстро подружился с тремя его детьми. В настоящее время девочку уже забрала семья.

ГИБДД ДТП
 
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