Оренбургский инспектор ГИБДД приютил после ДТП девочку из Иркутска

Общество, Фото: УМВД по Оренбургской области

Семья девочки после аварии оказалась в больнице



Инспектор ГИБДД из Оренбургской области приютил у себя шестилетнюю девочку из Иркутска. Её семья попала в ДТП на территории Северного района, сообщает УМВД России по Оренбургской области.



Авария произошла утром 2 июля на 1227 километре автодороги «Москва — Челябинск». В одном из автомобилей ехала семья из Иркутской области. Женщина за рулём легкового автомобиля «Тойота» не справилась с управлением, иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.



Водителя и трёх пассажирок с травмами пришлось госпитализировать в местную больницу. Среди них были две несовершеннолетние девочки. Ещё одна малышка шести лет из попавшей в аварию «Тойоты» в помощи медиков не нуждалась. На момент происшествия она находилась в детском кресле и не пострадала.



— В результате ДТП пострадавших родственников увезли в больницу, а шестилетний ребёнок остался один в чужом регионе. По просьбе матери инспектор ДПС Андрей Алькин взял девочку к себе домой, пока за ней не приедут родственники, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



По словам Андрея Алькина, ребёнок быстро подружился с тремя его детьми. В настоящее время девочку уже забрала семья.



