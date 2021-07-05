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В Иркутске откроют ковидный госпиталь на 700 мест

В Иркутске откроют ковидный госпиталь на 700 мест
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Он будет расположен на территории областной клинической больницы

В Иркутске на базе областной клинической больницы будет открыт ковидный госпиталь на 700 мест. Открытие коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией планируется на этой неделе. Сейчас в регионе работают специалисты министерства здравоохранения России, они анализируют возможности медучреждения и консультируют местных врачей по его перепрофилированию.

- Ситуация крайне напряжённая. Более пяти тысяч пациентов проходят лечение в стационарах, такого не было никогда. 55 медицинских организаций занимаются лечением ковида. С 5 июня по 5 июля коечный фонд мы увеличили в три раза. Почти шесть тысяч коек развёрнуто для пациентов с ковидом. 46 процентов – это койки с кислородом. В этот раз болеют не только пожилые, но и молодые люди, а также дети, - подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, во время третьей волны COVID-19 возникла высокая потребность в реанимационных койках, и ресурс областной больницы может её покрыть. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться на базе иркутских городских клинических больниц №1 и №8, дорожной клинической больницы на станции Иркутск – Пассажирский ОАО «РЖД», а также в «чистой» зоне областной больницы.

Одной из главных задач, которые сейчас решает министерство здравоохранения региона, стала обеспечение кислородом всех нуждающихся пациентов. Также необходимо закрывать потребность в лечении пациентов дорогостоящими препаратами и обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты. Ещё одно направление работы – обеспечение больных бесплатными препаратами и бесперебойное поступление лекарств в аптеки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область коронавирус здравоохранение
 
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