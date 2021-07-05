В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины захламили отходами

Общество, Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Нарушение обязали устранить



Как выяснила проверка управления Россельхознадзора, пункт приёма и отгрузки древесины ООО «ЛесМашЭкспорт» в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальском районе Бурятии хранит и отгружает на экспорт подкарантинную продукцию – пиломатериалы сосна обыкновенная в объёме 1000 м3. Отгрузочная площадка не очищена от отходов лесопиления, которые могут являться местами обитания карантинных организмов.



В отношении заместителя начальника участка ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен административный протокол. Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

