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Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион

Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На средства гранта проложат пешеходную тропу на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ физико-математическая школа № 56 получила грант в размере 900 тысяч рублей.

Грант выделен на проведение мероприятий в сфере добровольчества и социального проектирования в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование», сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

- Мы точно знали, когда решили принять участие в конкурсе, что наш проект «Серпантин-56. Тропы России» заинтересует комиссию. На эти деньги на Верхней Берёзовке будет проложена пешеходная тропа и благоустроена уже имеющаяся. Также мы проведём первый межрегиональный слёт волонтёрских организаций и обучающие семинары по технологии строительства и обустройства пешеходных троп. Ещё в планах проведение конкурса молодёжных волонтёрских проектов, издание сборника статей, - рассказала директор школы Виктория Перинова.

Грант в форме субсидии из федерального бюджета вручается на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием детей и молодёжи. В ближайшее время будет составлен план волонтёрских десантов по строительству пешеходных троп на весенне-летний сезон-2022.

Дальневосточный федеральный округ в числе победителей конкурсного отбора представили только два региона - Бурятия и Камчатка. Бурятия победила по лоту «Проведение мероприятий, направленных на реализацию масштабных проектов в сфере добровольчества и социального проектирования». О результатах конкурса стало известно 29 июня - в этот день министерство просвещения Российской Федерации утвердило перечень победителей конкурсного отбора, в который вошла и школа из Улан-Удэ.
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