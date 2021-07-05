Воздух прогреется до +30
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 июля, в республике утром местами туманы. Днём местами локальные грозы с кратковременным дождём.
Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура днём +25,+30, по Прибайкалью и местами северу +18,+23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«То ли кот проголодался, то ли местные бродяги удачно пополнили пункт приёма цветмета…»
На средства гранта проложат пешеходную тропу на Верхней Берёзовке
В составе сборной России спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова
Телеведущая Анфиса Чехова попросила «простить её, дуру грешную»
Зампред правительства Бурятии считает, что посты контроля на дорогах приведут к нужному результату
Жительницы Бурятии «атаковали» страницу телеведущей Анфисы Чеховой, требуя извинений
Спустя неделю после локдауна ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова работала вместе с молодым композитором
Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища
Приостановили работу театров, саун, фудкортов и др.
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
На самом крупном острове Байкала закончилась непогода
Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта
Утром туманы
Общество, 03.07.2021
Брат пропавшей полагает, что девушка может находиться в Татарстане