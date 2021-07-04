В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии нет лесных пожаров. За последние сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Под наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в Муйском районе.
- Термоточка находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 4 июля в России действует 243 лесных пожара на площади 363 105 га. Большая часть этих пожаров находится в Якутии, где леса полыхают на площади более 314 тысяч га.
На помощь Якутии ранее отправились несколько группировок из Бурятии. Накануне вылетели 30 сотрудников «лесного спецназа» из Бичурского, Багдаринского, Улан-Удэнского и Усть-Баргузинского авиаотделений. Старшим группы назначен опытный лётчик-наблюдатель Михаил Сокольников. Он работает летчиком-наблюдателем уже 22 год.
- В Якутии в основном нет гор, равнина. Там преобладает лиственница. Проблема в том, что лиственница сбрасывает хвою и за пять-шесть лет на земле накапливается толстая, сухая подстилка, словно порох. Ещё там очень густой лес, много валежной древесины, поэтому часто пожар переходит в верховой и движется с большой скоростью, ещё и ветер помогает, поскольку гор нет, - рассказал о своём опыте Михаил Сокольников.
Между тем, поступает информация и от группировки, уже работающей в Якутии.
- Мы продолжаем работать в Мирском районе. Дорог тут нет, техника не справляется, поэтому все работы выполняются вручную. Стоит очень жаркая, сухая погода. Наша группировка один лесной пожар уже локализовала, сдерживаем распространение огня, - рассказал инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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