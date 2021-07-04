Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта
Сегодня, 4 июля, 75-летний юбилей отмечает советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер России и РСФСР, отличник физической культуры и спорта РФ, заслуженный работник физической культуры Бурятии, мастер спорта СССР Валерий Иванов.
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Тренерская деятельность Валерия Николаевича началась ещё в 1967 году в Бурятском сельхозинституте. Сейчас на его счету свыше 100 мастеров спорта. И по сей день Валерий Иванов занимается воспитанием борцов на должности старшего тренера по вольной борьбе.
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Вместе со своими братьями тренер воспитал таких именитых борцов, как Олег Алексеев, Илья Гармаев, Борис Будаев, Фёдор Махутов, Александр Богомоев.
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- Валерий Николаевич по праву считается легендой нашего спорта, - отметили в минспорта Бурятии.
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В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
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