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В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе

В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта

Сегодня, 4 июля, 75-летний юбилей отмечает советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер России и РСФСР, отличник физической культуры и спорта РФ, заслуженный работник физической культуры Бурятии, мастер спорта СССР Валерий Иванов.

Тренерская деятельность Валерия Николаевича началась ещё в 1967 году в Бурятском сельхозинституте. Сейчас на его счету свыше 100 мастеров спорта. И по сей день Валерий Иванов занимается воспитанием борцов на должности старшего тренера по вольной борьбе.

Вместе со своими братьями тренер воспитал таких именитых борцов, как Олег Алексеев, Илья Гармаев, Борис Будаев, Фёдор Махутов, Александр Богомоев.

- Валерий Николаевич по праву считается легендой нашего спорта, - отметили в минспорта Бурятии.


спорт вольная борьба юбилей тренер
 
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