Утром туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июля ночью по трассе БАМ местами небольшой дождь, возможна гроза, по остальной территории без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром местами туман, днём местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +26,+28.
В Бурятии местами грозы
Общество, Фото:
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