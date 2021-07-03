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В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей

В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей
Общество,  Фото:Александра Данилова
Вячеслав Буланов сделал огромный вклад в развитие музыкального искусства республики

Сегодня, 3 июля, юбилей празднует заведующий музыкальной частью Государственного русского драматического театра имени Бестужева, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Вячеслав Буланов. Кроме того, в этом году Вячеслав Борисович отмечает 10-летие работы в штате театра и 40-летие плодотворного сотрудничества с бестужевцами.

Вячеслав Буланов – талантливый композитор, известный хормейстер, опытный и вдумчивый педагог, авторитетный общественный деятель, внёсший существенный вклад в развитие музыкального искусства Сибири. Творческая биография Вячеслава Борисовича много лет тесно связана с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры и Государственным русским драматическим театром имени Бестужева.

Вячеслав Буланов прибыл в Бурятию по распределению молодых специалистов Министерства культуры СССР после окончания дирижёрско-хорового факультета Ростовского музыкально-педагогического института (ныне Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова) в 1977 году. В 1987 году был избран заведующим кафедрой хорового дирижирования ВСГИК. Под его руководством кафедра стала научным, творческо-исполнительским и педагогическим центром вокально-хорового искусства огромного Российского региона. В 2005 он избран на должность профессора кафедры хорового дирижирования, в 2017 переведён в ГРДТ имени Бестужева на должность заведующего музыкальной частью театра.

В классе Вячеслава Буланова получили высшее образование 117 хормейстеров. Многие из них сейчас трудятся в различных учреждениях культуры и искусства Бурятии, Тывы, Саха-Якутии, Красноярского и Хабаровского краёв, Иркутской и Читинской областей, в Благовещенске, Братске, Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге и Москве, имеют почётные звания и правительственные награды.

Значимо и композиторское творчество Вячеслава Борисовича, которое известно не только в Бурятии. Среди его крупных вокально-хоровых произведений особенно популярны: кантата на стихи Сергея Есенина «Русь», хоровой цикл на стихи Осипа Мандельштама «Юлия», хоровые картинки для детей на стихи русских поэтов 19 века «Лизонька», трёхактный балет «Улигер» по сюжету бурятского героического эпоса «Гэсэр», транскрипции вокально-симфонических поэм Дмитрия Шостаковича «Казнь Степана Разина» и Карла Орфа «Carmina Burana».

С 1981 года Вячеслав Буланов начал многолетнее и плодотворное сотрудничество с Государственным русским драматическим театром. За 40 лет композитор написал оригинальную музыку к 32 спектаклям, был музыкальным оформителем и звукорежиссёром более 170 спектаклей. Среди постановок: «Да, это любовь» Эжена Лабиша, «Разрыв-трава» Исая Калашникова, «Народный Малахий» Миколы Кулиша, «Тартюф» Мольера, «Поминальная молитва» Шолом-Алейхема, «Мирандолина» Карло Гольдони, «Ревизор» Николая Гоголя, «Добывайки» по мотивам повести Мэри Нортон.

Наряду с преподавательской, административной и общественной деятельностью Вячеслав Борисович известен в качестве концертирующего дирижёра с различными хоровыми коллективами Улан-Удэ, Читы, Иркутска. За эти годы он организовал десятки концертов хоровой, камерной и эстрадной музыки.

За пропаганду творчества бурятских композиторов, за заслуги в области профессиональной музыки Вячеславу Буланову было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия». Как один из ведущих музыкантов Забайкалья, он курирует всю хоровую культуру края, что было отмечено Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, Знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного искусства», Почётной грамотой Народного Хурала Бурятии. В 2007 году Указом Президента России Вячеславу Борисовичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Научно-исследовательская работа Буланова, его усилия по усовершенствованию учебного процесса, достижения в подготовке молодых специалистов были отмечены присвоением ему учёного звания доцента. Он стоял у истоков учреждения института музыки ВСГАКИ в 2003 году. При его непосредственном участии внедрены важные структурные и функциональные изменения в систему подготовки музыкантов-исполнителей, балетмейстеров, режиссёров, исследователей народного художественного творчества. Нотные и учебно-методические издания Вячеслава Борисовича находятся в библиотеках Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, педагогических университетов Омска, Иркутска, Читы, в библиотеках Улан-Удэ.

– Вячеслав Борисович – удивительный композитор, педагог, активный сторонник профессионализации музыкального образования. Он сделал неоценимый вклад в развитие музыкального искусства Бурятии, активно пропагандирует творчество бурятских композиторов. Руководимые им коллективы не раз были первыми исполнителями сольной, ансамблевой и кантатно-ораториальной музыки Бау Ямпилова, Дандара Аюшеева, Базыра Цырендашиева. В детских школах искусств Восточной Сибири работают руководителями хоров ученики Вячеслава Борисовича и занимают призовые места в международных и российских конкурсах. Министерство культуры Бурятии поздравляет Вячеслава Борисовича с юбилеем и желает счастья, успехов и крепкого здоровья! – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Коллектив Русского драматического театра присоединяется и сердечно поздравляет дорогого Вячеслава Борисовича. 

По информации пресс-службы театра
театр юбилей
 
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