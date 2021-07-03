Пропавшая с сыном жительница Улан-Удэ найдена

Женщина сама вернулась домой



35-летняя жительница Улан-Удэ с восьмилетним сыном найдена, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщина вместе с ребёнком ушла из дома по улице Калашникова 28 июня и не выходила на связь с родственниками. Вчера она самостоятельно вернулась домой. С ней и мальчиком все в порядке.



По её словам, в течение нескольких дней она гостила у подруги в Заиграевском районе.



Полицейские отмечают, что найти пропавших нахождению способствовала информация об их розыске, размещённая в СМИ и соцсетях.

