В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту

Школьники и студенты получат три тысячи рублей на посещение театров и музеев
Министерство культуры Бурятии будет развивать Пушкинскую карту.
Пушкинская карта — это новая возможность для молодёжи более глубже проникнуться культурой Бурятии, посетить наши театры и музеи. Такая привилегия будет предоставляться подросткам и молодёжи от 14 до 22 лет.
Сейчас (вне локдауна) дети до 18 лет бесплатно посещают государственные музеи Бурятии один раз в месяц, в том числе и дети многодетных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дошкольники. У каждого музея свой «бесплатный детский» день.
Например, Национальный музей Бурятии бесплатно принимает детей первый вторник каждого месяца. Этнографический музей народов Забайкалья — в последнее воскресенье. Кяхтинский краеведческий музей — в последнюю пятницу каждого месяца.
- Мы посчитали, что только за первое полугодие 2021 года эти музеи бесплатно посетило 23 336 школьников и 4 099 студентов. У театров (только у тех, что свои стационарные площадки) тоже работают привилегии для школьников и студентов. Другое дело, что у них нет конкретного дня, поскольку репертуар «плавает», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Студенты имеют льготу — 50% скидки на билеты в театр и музеи. Только в музеях побывало за шесть месяцев этого года 5157 студентов.
30 июня президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодёжи. По словам главы государства, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца этого года.
В Бурятии три крупных учебных заведения, которые готовят специалистов в разных сферах культуры. Это колледж искусств и хореографический колледж и ВСГИК.
Плановый срок запуска программы – 1 сентября 2021 года. Воспользоваться программой государственной субсидии для посещения мероприятий учреждений культуры смогут граждане в возрасте от 14 до 22 лет.
Оформить Пушкинскую карту можно будет на портале Госуслуги, сообщили в пресс-службе республиканского минкульта.
В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту
Общество, Фото:
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