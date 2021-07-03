ГИБДД Бурятии отмечает 85-летние

Сотрудники остаются на посту в любую погоду, обеспечивая дорожную безопасность
3 июля 1936 года принято считать официальной датой образования ГАИ, как отдельной милицейской структуры, именно в этот день Совет народных комиссаров СССР постановлением № 1182 утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». В систему её органов вошли аппараты и подразделения ГАИ управлений милиции всех республик, краёв и областей. Первым начальником Бурятской Госавтоинспекции был Илья Васильевич Топорков.
Сотрудники ГИБДД Бурятии выходят на работу и в зной, и в стужу, часами стоят на загазованной трассе, помогают водителям в экстремальных ситуациях, задерживают опасных преступников, обеспечивают порядок на дороге.
- Благодаря высокому профессионализму и добросовестному отношению к делу удалось сохранить тысячи человеческих жизней. Так, в текущем году число ДТП сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в них людей - на 16,7%, раненых – на 17,0%. Пресечено свыше 80 тысяч нарушений в области дорожного движения, в том числе задержаны около 5000 нетрезвых водителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Последние два года в рамках реализации национального проекта «Безопасность дорожного движения» проводится масштабное обновление материально-технической базы. В 2019-2020 годах в Госавтоинспекцию региона поступило свыше 120 единиц служебного автотранспорта, около 100 технических средств измерения.
- Служба Госавтоинспекции была и остаётся сложной, ответственной и требующей проявления самых высоких человеческих качеств – мужества и доблести, чести и самодисциплины. От профессионализма, ответственности, добросовестного труда каждого из сотрудников службы зависят результаты работы всех её подразделений, обеспечивающих безопасность на дорогах республики, - отметили в республиканском МВД.
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