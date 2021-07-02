Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Житель Бурятии, подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль, сообщает пресс-служба Северобайкальского районного суда.



16 сентября 2016 года мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.



Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истёк. Игнорируя это, 6 апреля 2021 года вновь будучи пьяным, не имея водительских прав, вновь сел за руль.



Автомобилиста остановили сотрудники полиции, установлено, что мужчина был пьян, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у него составило 1,04 мг/л.



- Из материалов дела следует, что мужчина со стороны УУП МО МВД России «Северобайкальский» характеризуется положительно, женат, воспитывает двух малолетних детей, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, ранее не судим, - сообщили в суде.



Суд квалифицировал его действия по ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 360 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.





