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Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём

Житель Бурятии, подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль, сообщает пресс-служба Северобайкальского районного суда.

16 сентября 2016 года мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истёк. Игнорируя это, 6 апреля 2021 года вновь будучи пьяным, не имея водительских прав, вновь сел за руль.

Автомобилиста остановили сотрудники полиции, установлено, что мужчина был пьян, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у него составило 1,04 мг/л.

- Из материалов дела следует, что мужчина со стороны УУП МО МВД России «Северобайкальский» характеризуется положительно, женат, воспитывает двух малолетних детей, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, ранее не судим, - сообщили в суде.

Суд квалифицировал его действия по ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 360 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.


суд приговор
 
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