Приём приостановлен до конца июля
Решением регионального оперативного штаба в Забайкальском крае диспансеризацию и профилактические осмотры населения приостановили до 30 июля. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.
- В целях обеспечения охраны и безопасности здоровья в медицинских учреждениях края мы приостанавливаем проведение диспансеризации и профилактических осмотров для населения региона. Данная мера прежде всего вызвана тем, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции растёт. За счёт этого мы усилим работу фильтр-боксов для приёма и лечения пациентов, а также будут увеличены бригады вакцинаторов, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Также она добавила, что для пациентов, заболевших коронавирусом, в Чите ежедневно с 8:00 до 20:00 работает поликлиническое подразделение 1 (Богомягкова,123).
Сделать прививку в регионе можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно по телефонам поликлиник, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
Общество, Фото:
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