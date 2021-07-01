В Забайкалье приостановили диспансеризацию

Приём приостановлен до конца июля



Решением регионального оперативного штаба в Забайкальском крае диспансеризацию и профилактические осмотры населения приостановили до 30 июля. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.



- В целях обеспечения охраны и безопасности здоровья в медицинских учреждениях края мы приостанавливаем проведение диспансеризации и профилактических осмотров для населения региона. Данная мера прежде всего вызвана тем, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции растёт. За счёт этого мы усилим работу фильтр-боксов для приёма и лечения пациентов, а также будут увеличены бригады вакцинаторов, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.



Также она добавила, что для пациентов, заболевших коронавирусом, в Чите ежедневно с 8:00 до 20:00 работает поликлиническое подразделение 1 (Богомягкова,123).



Сделать прививку в регионе можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно по телефонам поликлиник, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

