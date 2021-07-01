 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Забайкалье приостановили диспансеризацию

В Забайкалье приостановили диспансеризацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём приостановлен до конца июля

Решением регионального оперативного штаба в Забайкальском крае диспансеризацию и профилактические осмотры населения приостановили до 30 июля. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.

- В целях обеспечения охраны и безопасности здоровья в медицинских учреждениях края мы приостанавливаем проведение диспансеризации и профилактических осмотров для населения региона. Данная мера прежде всего вызвана тем, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции растёт. За счёт этого мы усилим работу фильтр-боксов для приёма и лечения пациентов, а также будут увеличены бригады вакцинаторов, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Также она добавила, что для пациентов, заболевших коронавирусом, в Чите ежедневно с 8:00 до 20:00 работает поликлиническое подразделение 1 (Богомягкова,123).

Сделать прививку в регионе можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно по телефонам поликлиник, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
диспансеризация коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
Общество, 01.07.2021
В Улан-Удэ утверждён план мероприятий по прохождению летнего паводка
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
Общество, 01.07.2021
Приём приостановлен до конца июля
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
Общество, 01.07.2021
Родились по два яка и пятнистых оленя
Ливни накроют Иркутскую область
Ливни накроют Иркутскую область
Общество, 01.07.2021
Неблагоприятная погода ожидается завтра
В Бурятии до конца недели дождливо
В Бурятии до конца недели дождливо
Общество, 01.07.2021
Синоптики представили прогноз на ближайшие дни
Американец нашёл родственников в Бурятии
Американец нашёл родственников в Бурятии
Общество, 01.07.2021
Александра в годовалом возрасте удочерила американка из штата Висконсин
Волонтёры «Добродома» в Улан-Удэ сталкиваются с наглым обманом
Волонтёры «Добродома» в Улан-Удэ сталкиваются с наглым обманом
Общество, 01.07.2021
Добровольцев просят о помощи обеспеченные владельцы шикарных домов
Главный санврач Бурятии: «Обязательная вакцинация – это не шантаж»
Главный санврач Бурятии: «Обязательная вакцинация – это не шантаж»
Общество, 01.07.2021
Сергей Ханхареев дал интервью по поводу обязательной вакцинации от коронавируса и введённого локдауна
В Бурятии «забыли» про День добровольного вхождения в состав России
В Бурятии «забыли» про День добровольного вхождения в состав России
Общество, 01.07.2021
10 лет назад праздник отмечали с невиданным размахом
В Бурятии сирота добился постановки на жилищный учёт
В Бурятии сирота добился постановки на жилищный учёт
Общество, 01.07.2021
Молодому человеку «приписали» дом матери, лишённой родительских прав  
Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока
Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока
Общество, 01.07.2021
Владивосток и Улан-Удэ объединяет ряд проблем – от малочисленных парков до зашкаливающих цен на квартиры
1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами
1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами
Общество, 01.07.2021
Новые выплаты положены беременным и одиноким родителям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^