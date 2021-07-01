Идия Кустова – первый в области мастер-модельер женского зала высшей категории
Сегодня, 1 июля, поздравления с 90-летием принимает жительница Ангарска Идия Яковлевна Кустова.
Вдова участника Великой Отечественной войны, труженик тыла Идия Яковлевна родилась 1 июля 1931 года в деревне Бурдушино Усть-Удинского района Иркутской области. Во время войны, как и все, работала в колхозе. В 1943 году лишилась родителей: отец умер от ранений в госпитале, мать скончалась от болезни. Девочку отправили к старшему брату в Якутск. Там закончила семилетку. Встретила любовь своей жизни и вышла замуж за участника войны Константина Михайловича. Родила старшую дочь Людмилу. В 1953 году семья переехала в Ангарск. Здесь через два года появилась на свет ещё одна дочь – Ирина. Сейчас у Идии Яковлевны четверо внуков и шесть правнуков.
Идия Яковлевна работала в парикмахерской, а в 1967 году после обучения в Москве стала первым в Иркутской области мастером-модельером женского зала высшей категории. С 1978 года десять лет до выхода на пенсию она была директором учкомбината, где готовили парикмахеров. По сей день общается со многими учениками.
Поздравления, наилучшие пожелания и подарки от имени мэра Ангарска передала Идии Яковлевне заместитель Марина Сасина. Юбиляр рассказала о том, как в молодости каждые выходные занимались благоустройством Ангарска (садили деревья, строили, красили), бережно и трепетно относились к родному городу.
Идия Яковлевна уже четыре года – активный пользователь соцсетей. Сначала, как выражается именинница, подсматривала у младшей дочери, потом стала обладательницей собственного планшета. У неё есть страничка в Одноклассниках, где сегодня она принимает поздравления с днём рождения. С утра их уже было около сотни, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Парикмахер из Ангарска отпраздновала 90-летие
Общество, Фото:
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