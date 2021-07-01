 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Иркутске врачам «красной зоны» привезут бесплатные обеды

В Иркутске врачам «красной зоны» привезут бесплатные обеды
Общество,  Фото:pixabay.com
Первыми в акции обеды предоставят медикам перинатального центра

В Иркутске инициирована акция «Врачам красной зоны – бесплатный обед». Всех неравнодушных приглашают присоединиться и поддержать врачей, работающих в «красной зоне».

Как пояснил председатель Общественной палаты Станислав Гольдфарб, первоначально принято решение о помощи Иркутскому перинатальному центру. Там в «красной зоне» ежедневно работают 35 специалистов, которым будут предоставлены индивидуальные порционные обеды.

- Эпидемия вернулась. С ней вернулись и все сложности нашей повседневной жизни. Сейчас нужно помогать тем, кто в круглосуточном режиме борется за жизнь людей в больницах и госпиталях. Первыми предоставить обеды врачам откликнулся госуниверситет. Уверен, что это движение поддержат и другие организации, – подчеркнул Станислав Гольдфарб. – Предварительно один день будет стоить 7000 рублей. Если средств будет достаточно и возникнет необходимость, начнём принимать заявки для других медучреждений города. Все средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчёты о движении регулярно публиковаться в печати.

Первые горячие обеды врачи получат 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск коронавирус здравоохранение благотворительная акция акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мастера Бурятии стали победителями фестиваля ремёсел
Мастера Бурятии стали победителями фестиваля ремёсел
Общество, 01.07.2021
В Ханты-Мансийском округе состоялся фестиваль ремёсел коренных народов мира
Иркутские тяжёлоатлетки завоевали медали первенства России
Иркутские тяжёлоатлетки завоевали медали первенства России
Общество, 01.07.2021
В соревнованиях в Башкирии принимали участие юниорки 15-23 лет
В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере
В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере
Общество, 01.07.2021
Мероприятие пройдёт в рамках грядущего военного форума
На Ольхоне благоустраивают мыс Бурхан
На Ольхоне благоустраивают мыс Бурхан
Общество, 01.07.2021
Работы планируют закончить в середине июля
В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков
В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков
Общество, 01.07.2021
Жители края собрали более 250 тысяч рублей для нуждающихся семей
В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры
В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры
Общество, 01.07.2021
Очередные соревнования состоятся в Нукутском районе
На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии
На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии
Общество, 01.07.2021
Все прилетевшие врачи имеют опыт борьбы с ковидом
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Общество, 01.07.2021
Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Общество, 01.07.2021
До 200 млн рублей потратят на проектную документацию по реконструкции или создании новых соцобъектов
В Чите откроют дополнительный моностационар
В Чите откроют дополнительный моностационар
Общество, 01.07.2021
В Забайкалье отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
Общество, 01.07.2021
На посту контроля на Верхней Березовке проверили 1880 автомобилей
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Общество, 01.07.2021
Утверждена единая шкала коэффициентов для расчёта региональных прожиточных минимумов
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Общество, 01.07.2021
Сборы перед играми в Токио пройдут по 18 июля в Кабанском районе
В Улан-Удэ повышается уровень рек
В Улан-Удэ повышается уровень рек
Общество, 01.07.2021
Отмечается повышение уровня воды на Селенге и Уде
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
Общество, 01.07.2021
Осуждённый сделал необычное творение к 355-летию Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^