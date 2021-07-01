Первыми в акции обеды предоставят медикам перинатального центра
В Иркутске инициирована акция «Врачам красной зоны – бесплатный обед». Всех неравнодушных приглашают присоединиться и поддержать врачей, работающих в «красной зоне».
Как пояснил председатель Общественной палаты Станислав Гольдфарб, первоначально принято решение о помощи Иркутскому перинатальному центру. Там в «красной зоне» ежедневно работают 35 специалистов, которым будут предоставлены индивидуальные порционные обеды.
- Эпидемия вернулась. С ней вернулись и все сложности нашей повседневной жизни. Сейчас нужно помогать тем, кто в круглосуточном режиме борется за жизнь людей в больницах и госпиталях. Первыми предоставить обеды врачам откликнулся госуниверситет. Уверен, что это движение поддержат и другие организации, – подчеркнул Станислав Гольдфарб. – Предварительно один день будет стоить 7000 рублей. Если средств будет достаточно и возникнет необходимость, начнём принимать заявки для других медучреждений города. Все средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчёты о движении регулярно публиковаться в печати.
Первые горячие обеды врачи получат 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске врачам «красной зоны» привезут бесплатные обеды
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