Мастера Бурятии стали победителями фестиваля ремёсел

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В Ханты-Мансийском округе состоялся фестиваль ремёсел коренных народов мира



С 25 по 27 июня в городе Урай Ханты-Мансийского округа прошёл XI международный фестиваль ремёсел коренных народов мира «Югра 2020-2021». В мероприятии приняло участие более 270 человек из семи стран и девятнадцати регионов России.



От Бурятии в традиционном конкурсе мастеров народных художественных промыслов и ремёсел участвовали мастера Сокто Дашиев и Андрей Мэрдыгеев. Они стали победителями в номинациях «Лучший мастер по художественной обработке бересты» и «Лучший мастер по ковке и литью», сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Фестиваль проходил под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и вошёл в программу мероприятий второго международного десятилетия коренных народов мира, провозглашённых Генеральной ассамблеей ООН.

