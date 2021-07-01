Молодому человеку «приписали» дом матери, лишённой родительских прав
В прокуратуру Тункинского района Бурятии обратился сирота. Его мать лишена родительских прав, а отец уклонялся от воспитания сына.
Администрация сельского поселения «Хужиры» за молодым человеком закрепила жилой дом. Однако в этом доме долгое время живёт и зарегистрирована его мать.
- Таким образом, закрепление за гражданином данного жилья является незаконным. По протесту прокуратуры района незаконное постановление администрации сельского поселения отменено, заявитель поставлен на учёт в качестве лица, нуждающегося в жилье, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии сирота добился постановки на жилищный учёт
Общество, Фото:
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